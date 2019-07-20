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Затягнуло у вир: на Рівненщині батько і син загинули страшною смертю

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У Рівненській області в п'ятницю, 19 липня, батько і син потонули в озері, потрапивши у вир.

Про це повідомив керівник прес-служби обласного ГУ ДСНС Дмитро Мельник. Уточнюється, що інцидент стався ввечері в селі Глинськ Здолбунівського району.

Відомо, що загиблі – 39-річний батько і його 8-річний син. Обидва вони – жителі міста Рівне. Водолази аварійно-рятувальної служби підняли їхні тіла з дна озера.

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"Попередньо встановлено, що чоловік під час відпочинку в озері взяв сина на плечі. Обидва потрапили у вир, звідки вибратися живими вже не змогли", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Людина тоне

Ілюстрація. Людина тоне

Днепр час

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина.

Раніше в Марганці під Дніпром під час купання в штучній водоймі загинув 11-річний хлопчик.

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Місце
Україна Рівне
Теги
смерть померла дитина ГосЧС
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Dell Alex
Dell Alex
А завтра обозовцы погибнут нестрашной смертью... Или даже веселой... Ведь у них будет точно нестрашная смерть? Верно?
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Dell Alex
Dell Alex
А завтра отец и сын на Николаевщине погибнут нестрашной смертью.. А потом - половина "Обоза" вообще веселой... Ну, у "обозовцев" же точно будет веселая смерть? Ведь верно?
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