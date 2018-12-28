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"Затягнули пояс безпеки": ЗСУ зайняли важливий рубіж на Донбасі

17.7тЧитати матеріал російською

Українські військовослужбовці успішно зайняли позиції й організували надійну оборону на межі населених пунктів Зайцеве і Гладосове у Донецькій області.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook, уточнивши, що підрозділи окремої механізованої бригади ЗСУ обороняють підступи біля Горлівки.

"Для підвищення стійкості оборони, підрозділи зайняли вигідний для оборонних дій природний кордон в лінії оборони бригади і оперативно, в умовах безпосереднього зіткнення із противником, провели інженерне обладнання позицій. Укріплення обладнані на пануючій висоті, що дозволяє контролювати місцевість на цій ділянці і не допустити прориву противника в напрямку Новолуганського", — написав він.

"Затягнули пояс безпеки": ЗСУ зайняли важливий рубіж на Донбасі

"Корреспондет"

Таким чином, за словами Тимчука, завершене удосконалення "поясу безпеки" навколо населеного пункту Новолуганське, обладнанням додаткових позицій на панівних висотах підвищена стійкість оборони на цьому напрямку. Завершена розробка проекту системи вогню, інженерних загороджень, вдосконалюється інженерне обладнання позицій.

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"На сьогодні Горлівський напрямок залишається чи не найскладнішим в Операції Об'єднаних сил. Інтенсивні обстріли позицій ОС, активність ДРГ і висока концентрація важкого озброєння противника вимагали від українського командування негайних дій щодо вдосконалення оборони на цьому напрямку", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час бойових дій на Донбасі 27 грудня один окупант був знищений, двоє отримали поранення і ще один — узятий у полон.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Тымчук шестерка вальцмана . Азов иди освобождай и моряков ! Хвалится 2 метрами 😂
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Доктор Смерть, Слезь с дивана и двигай в наступление на Мацкву. Если шо, то мы за тебя отомстим
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну давайте, ватоправославные, расскажите еще о переходящих зонах из рук в руки. Ватонеудачники.
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