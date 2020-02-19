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19 лютого • оновлено в 12:28
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/ Розслідування

"Завтра про нас не згадають!" У "ЛНР" збунтувалися через наступ під Золотим

5.6т
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Терористи "ЛНР" жорстко попалися у мережі, влаштувавши бунт через те, що окупаційна влада фейкової республіки збрехала про наступ поблизу Золотого.

"Як це так виходить, що спочатку всім озвучили "план наступу на "укрів", а потім на офіційному брифінгу Народної міліції "ЛНР" Яша Осадчий заявляв, що немає ніякого наступу? Сьогодні ми в бій, а завтра про нас і не згадають! .. " – сказано на сторінці однієї з так званих бригад найманців "ЛНР" у забороній в Україні соцмережі "ВКонтакте".

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Бій біля Золотого

Бій біля Золотого

Скріншот з відео

Цей "прокол" помітили українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Очікувано, що свою спробу прориву проросійські війська намагалися представити як напад з української сторони. Таке перекручування фактів обурило самих учасників атаки. Спочатку озвучили "план наступу на кріп", а потім кинули! Ні почестей, ні слави", – йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в розпал полеміки з опонентами в кулуарах Верховної Ради заявив, що у нього немає достовірної інформації, хто саме почав наступ поблизу Золотого 18 лютого.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Бій під Золотим Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Арахамию " спалили".)))
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Макак Навароссії нада ліквідіровать .Ось і знайшли метод ліквідації пославши їх на укров .
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что прорыв,прорвались чурки к кобзону на концерт)))))))))))))
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