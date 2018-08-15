Затримували з вертольотами: фігурантів гучної справи соратника Януковича відпустили на волю

Всі затримані у так званій справі "податківців Клименка" (колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка - ред.) вийшли з-під варти.

Як пояснили у Генпрокуратурі, станом на 30 липня, підозрювані під вартою не перебувають, внаслідок завершення передбаченого законом терміну утримання під вартою - дванадцять місяців і сплаченого встановленого судом розміру застави, пише "Українська правда".

Зазначається, що загалом слідство виявило 50 колишніх і чинних податківців, які нібито були задіяні в корупційній схемі Клименка. З них 27 осіб наразі ознайомлюються з матеріалами слідства, завершеного у березні 2018 року.

При цьому за більш ніж рік після затримань загальна сума призначеної судом застави зменшилася в десятки разів.

"Спочатку вона становила понад 472 мільйони гривень. У відповіді на запит у серпні 2018 року прокуратура повідомила, що було сплачено 77 мільйонів, а згодом - зменшено заставу до 22 мільйонів", - сказано у матеріалі.

Крім того, державі повернули і частину заарештованого майна, загальна вартість якого склала понад 888 мільйонів гривень.

Ще 2 особам вже винесено обвинувальні вироки - вони пішли на угоду зі слідством. Провадження щодо одного підозрюваного закрите через його смерть.

Підозри у справі оголошено ще 20 податківцям, але їх прокуратура так і не знайшла, вони оголошені у розшук.

Крім того, в ході судового розгляду можуть виникнути проблеми через кількість підозрюваних. Про це говорив і головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Буде одна проблема. У нас немає в Україні жодного залу судових засідань, де може одночасно сісти 27 наявних на території України притягнутих податківців, інші - в розшуку, і їхніх адвокатів. Щоб знайти таке судове приміщення, треба внести зміни до відповідних законів" , - зазначав Матіос.

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В той же час у Генпрокуратурі не відповіли на питання журналістів про суд, в якому може відбутися розгляд справи.

Глава військової прокуратури говорив також про обсяги матеріалів кримінальної справи, які наразі передані підозрюваним та їхнім захисникам.

"Там більше тисячі томів матеріалів, з якими вони повинні ознайомитися... Не можна змусити підозрюваного і захисника ознайомитися більш ніж з одним томом на день. Тепер порахуйте. І це не моя примха", - казав прокурор.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року понад 2 тисяч працівників правоохоронних органів провели сотні обшуків на території 15 областей України. Дана акція стала частиною спецоперації учасників економічної "схеми" екс-президента Віктора Януковича, головним фігурантом якої називали колишнього главу Міндоходів Олександра Клименка.

В результаті спецоперації було затримано десятки високопоставлених податківців, проте більшість із них незабаром внесли великі застави і опинилися на волі.