"Затримували 28 разів": в Україні підозрюваний-наркозбувач втік після застави

Громадянину Великобританії, якого у червні із спільниками затримали та підозрювали в контрабанді понад 400 кг кокаїну, зменшили заставу із 3 млн грн до 570 тисяч грн. Пізніше її внесли, тому ймовірний зловмисник втік, а правоохоронці знову його розшукують.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook. За його словами, підозрюваному спочатку була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"До речі, згідно із базою даних Інтерполу зазначений громадянин у Великій Британії затримувався 28 разів за вчинення злочинів", – підкреслив правоохоронець.

Вилучені 400 кг кокаїну Facebook В'ячеслава Аброськіна

Зокрема, йдеться про 6 злочинів проти особи за період з 2001 по 2011 рік, 2 злочини проти власності, шахрайство, крадіжку, злочин проти громадськості, 12 злочинів пов’язаних з поліцією, місцями позбавлення волі, 3 наркозлочини та 2 дрібних правопорушення.

"А що ж наш суд? 16.07.2019 Печерським судом суму застави зменшено до 570 тисяч гривен без застосування електронного засобу контролю. Звісно, згодом, 22.07.2019 року, застава була внесена", – пояснив Аброськін.

За його словами, після цього місцезнаходження підозрюваного невідоме, останній раз його бачили в Придністров’ї.

Громадянину Великобританії зменшили заставу із 3 млн грн до 570 тисяч грн Facebook В'ячеслава Аброськіна

Його зі спільниками підозрювали в контрабанді понад 400 кг кокаїну Facebook В'ячеслава Аброськіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні вилучили 400 кілограмів колумбійського кокаїну, який готували для продажу у країнах Західної Європи. До міжнародного синдикату наркоторговців входили троє українців, а також громадяни Нідерландів і Британії.

Членам міжнародного синдикату призначили заставу в розмірі від 3 до 100 млн грн. Однак незабаром трьом із них суму знизили до 500-570 тис. грн, які вони внесли і були звільнені під домашній арешт у нічний час доби без необхідності носити електронний браслет.

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