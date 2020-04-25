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25 квітня • оновлено в 23:32
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Затримають Філатова? Журналіст повідомив про раптове рішення Венедиктової. Документ

10.9т
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Заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора й направили в Дніпро нібито для затримання мера міста Бориса Філатова.

Інформацію про таке завдання прокурора поширюють у мережі, повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Він поділився фотокопією заяви про відрядження Божила від глави ГПУ Ірини Венедиктової.

Борис Філатов та Ірина Венедиктова

Борис Філатов та Ірина Венедиктова

Колаж

Затримають Філатова? Журналіст повідомив про раптове рішення Венедиктової

facebook.com/butusov.yuriy

"Які саме команди отримав Божило – офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника... Направлення в Дніпро має явно невипадковий характер", – написав журналіст.

Степан Божило

Степан Божило

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Денис Колесник, який є чоловіком генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової, засвітився з елітним незадекларованим швейцарським годинником Hublot за $54 280 (приблизно 1,5 млн грн за курсом НБУ).

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Юрій Бутусов Борис Філатов Ірина Венедиктова
Місце
Україна Дніпро
Теги
Офіс генерального прокурора України фотографии
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