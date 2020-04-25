Затримають Філатова? Журналіст повідомив про раптове рішення Венедиктової. Документ

Заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора й направили в Дніпро нібито для затримання мера міста Бориса Філатова.

Інформацію про таке завдання прокурора поширюють у мережі, повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Він поділився фотокопією заяви про відрядження Божила від глави ГПУ Ірини Венедиктової.

Борис Філатов та Ірина Венедиктова Колаж

facebook.com/butusov.yuriy

"Які саме команди отримав Божило – офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника... Направлення в Дніпро має явно невипадковий характер", – написав журналіст.

Степан Божило Новости N

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Денис Колесник, який є чоловіком генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової, засвітився з елітним незадекларованим швейцарським годинником Hublot за $54 280 (приблизно 1,5 млн грн за курсом НБУ).

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