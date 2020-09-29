Затримано терориста, який захоплював будівлю СБУ в Луганську. Фото

Олексій Тітофф Розслідування 16:19, 29.09.2020 Оновлено: 16:37, 29.09.2020

У Сєвєродонецьку був викритий терорист "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади в 2014 році.

Як повідомляє пресслужба СБУ, було встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі управління СБУ в Луганській області.

"Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти в Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя", – зазначено в повідомленні.

Затриманий терорист

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 ККУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала терориста

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР" здався СБУ і злив дані про участь Росії у війні на Донбасі.

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