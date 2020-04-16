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16 квітня • оновлено в 16:28
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Затримано пособника генерал-майора СБУ, якого звинувачують у державній зраді

5.3т
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У Києві контррозвідники Служби безпеки України затримали фігуранта справи генерала Валерія Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ.

Зазначається, що він також підтримував контакти із полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

Під час проведення обшуків, правоохоронці виявили у підозрюваного великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

У Києві затримали пособника генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

У Києві затримали пособника генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

Зокрема, у пособника Шайтанова вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, а також схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9000 набоїв різного калібру.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

СБУ

Зброю та боєприпаси долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу.

Зловмиснику вже оголосили про підозру у скоєнні злочину, нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Кримінал російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України розслідування кримінал Росія - країна-агресор ФСБ
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