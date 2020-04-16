Затримано пособника генерал-майора СБУ, якого звинувачують у державній зраді

У Києві контррозвідники Служби безпеки України затримали фігуранта справи генерала Валерія Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ.

Зазначається, що він також підтримував контакти із полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

Під час проведення обшуків, правоохоронці виявили у підозрюваного великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів.

У Києві затримали пособника генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова

Зокрема, у пособника Шайтанова вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, а також схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9000 набоїв різного калібру.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів СБУ

Зброю та боєприпаси долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу.

Зловмиснику вже оголосили про підозру у скоєнні злочину, нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова виявили арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 квітня СБУ затримала за підозрою у держзраді та здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував убивство добровольця Адама Осмаєва.

З’ясувалося, що генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів із "ДНР".

Журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на анонімні джерела в СБУ, заявив, що затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов планував убивство міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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