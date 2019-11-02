Затримано підозрюваного у гучному вбивстві бізнесмена в Маріуполі

Правоохоронці затримали підозрюваного у гучному вбивстві 38-річного підприємця у Маріуполі Донецької області. Бізнесмену 1 листопада нанесли ножове поранення, від якого він загинув.

Як повідомила пресслужба поліції Донеччини, інцидент трапився на одній з вулиць Лівобережного району (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Загиблого маріупольця виявили у власному автомобілі. Чоловік втратив контроль над авто та в’їхав у дерево. Медики констатували смерть водія, а при огляді тіла виявили ножове поранення.

Вбивство бізнесмена в Маріуполі Поліція Донецької області

Поліція почала пошуки особи, яка могла це скоїти. Близько опівночі правоохоронці викрили підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1988 року народження, який до цього часу не мав проблем із законом.

З'ясувалося, що напередодні між ним та загиблим виник конфлікт. Підозрюваний переходив дорогу у невстановленому місці, через що водій вийшов з авто, аби поспілкуватися з пішоходом. У відповідь на це останній дістав ніж, вдарив ним підприємця та втік.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські затримали підозрюваного у гучному вбивстві 38-річного підприємця у Маріуполі Донецької області

Бізнесмену 1 листопада нанесли ножове поранення, від якого він загинув Поліція Донецької області

Поліцейські затримали підозрюваного у гучному вбивстві 38-річного підприємця у Маріуполі Донецької області Поліція Донецької області

Бізнесмену 1 листопада нанесли ножове поранення, від якого він загинув Поліція Донецької області

Поліцейські затримали підозрюваного у гучному вбивстві 38-річного підприємця у Маріуполі Донецької області Поліція Донецької області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Донецької області при загадкових обставинах загинув підприємець. Чоловік їхав на автомобілі і потрапив в ДТП, але при огляді тіла виявили ножові поранення.

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