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7 лютого • оновлено в 08:50
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/ Розслідування

Затримано підозрюваного в підпалі авто журналістки "Радіо Свобода"

8.1т
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Поліцейські Львівської області затримали підозрюваного в підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Про це в Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Проведено обшуки. Доказової бази вистачає. Підпалювач – студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке – встановлюємо. Безпека журналістів – пріоритет", – заявив міністр.

Підпал авто журналістки Галини Терещук

Підпал авто журналістки Галини Терещук

У прокуратурі Львівської області додали, що затриманим виявився 19-річний житель Хмельницької області. При цьому підозрюваного затримали в Одесі.

"Пропрацювавши величезний обсяг відеоматеріалів і завдяки оперативно-розшуковим заходам, вдалося встановити траєкторію руху фігуранта, який незабаром після скоєного попрямував до Одеси. При цьому, щоб замаскувати сліди злочину, виконавець кілька разів переодягався", – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК. Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Затримання підозрюванного

Затримання підозрюванного

Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного

Затримання підозрюванного

Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного

Затримання підозрюванного

Львівська прокуратура

Нагадаємо, що в ніч 30 січня, у Львові підпалили машину відомої журналістки Галини Терещук, що може бути пов'язано з її розслідуваннями стосовно місцевої влади та поліції. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "умисне пошкодження майна журналіста".

Також у мережі опублікували відео підпалу автомобіля журналістки Терещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського журналіста, історика Вахтанга Кіпіані затримали на польському кордоні через наявність у нього книги про ОУН-УПА.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Респект операм! А многие на них бочку катят. Напрасно. Хорошая работа. Браво.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
не иначе рука Кремля...
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
пиндoсы такого не простят) был бы другой ресурс, не нашли бы)
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