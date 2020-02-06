Затримано підозрюваного в підпалі авто журналістки "Радіо Свобода"

Поліцейські Львівської області затримали підозрюваного в підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Про це в Twitter повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Проведено обшуки. Доказової бази вистачає. Підпалювач – студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке – встановлюємо. Безпека журналістів – пріоритет", – заявив міністр.

Підпал авто журналістки Галини Терещук

У прокуратурі Львівської області додали, що затриманим виявився 19-річний житель Хмельницької області. При цьому підозрюваного затримали в Одесі.

"Пропрацювавши величезний обсяг відеоматеріалів і завдяки оперативно-розшуковим заходам, вдалося встановити траєкторію руху фігуранта, який незабаром після скоєного попрямував до Одеси. При цьому, щоб замаскувати сліди злочину, виконавець кілька разів переодягався", – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК. Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Нагадаємо, що в ніч 30 січня, у Львові підпалили машину відомої журналістки Галини Терещук, що може бути пов'язано з її розслідуваннями стосовно місцевої влади та поліції. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "умисне пошкодження майна журналіста".

Також у мережі опублікували відео підпалу автомобіля журналістки Терещук.

Поліція Львівщини Затримано підозрюваніх у підпалі авто журналісткі Радіо Свобода Галини Терещук. Проведено обшукі. Доказової бази вістачає. Підпалювач - студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке - встановлюємо. Безпека Журналістів - ПРІОРИТЕТ. - Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського журналіста, історика Вахтанга Кіпіані затримали на польському кордоні через наявність у нього книги про ОУН-УПА.

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