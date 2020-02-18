Послідовники Рослякова: у Керчі затримали підлітків, які готували теракти

В анексованому Криму припинили підготовку двох терактів в освітніх установах, які спланували підлітки.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної служби безпеки Росії. У дітей вилучили саморобні бомби.

За даними спецслужби окупантів, затримані двоє підлітків із Керчі 2003 і 2004 років народження, вони є послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який у жовтні 2018-го влаштував бійню у місцевому політехнічному коледжі.

За місцями проживання затриманих підлітків відбулися обшуки, працівники правоохоронних органів вилучили саморобні вибухові пристрої, начинені уражаючими елементами. Крім того, знайдено компоненти для виготовлення вибухових речовин.

Зазначається, що випробування "пробних" вибухових пристроїв, зібраних за інструкціями з інтернету, проводилися на домашніх тваринах.

Підлітки зізналися правоохоронцям, що хотіли підірвати школу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня 2018 року студент Владислав Росляков прийшов до Керченського коледжу із рушницею і саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати всіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Внаслідок стрілянини загинула 21 особа (разом зі стрільцем), серед яких 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Постраждали понад пів сотні людей.

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