Затримано осіб, які спровокували пожежу в Чорнобилі – Зеленський

Тимур Григоренко Розслідування 20:00, 14.04.2020 Оновлено: 20:02, 14.04.2020

Затримано осыоб, які спровокували виникнення пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці", – повідомив він.

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