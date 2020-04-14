Затримано генерал-майора СБУ, який готував теракти в Україні за вказівкою Москви

СБУ затримала за підозрою у держзраді та здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував убивство добровольця Адама Осмаєва.

Затримання відбулося 14 квітня. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що слідчі зібрали достатню кількість доказів, які переконливо свідчать про те, що Шайтанов є агентом російської ФСБ. Зокрема, це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

Згідно з документами, Валерій Шайтанов, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

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Останній же значиться працівником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, який спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

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Крім цього, слідство має беззаперечні докази того, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував йому винагороду в розмірі 200 тис. доларів США та паспорт громадянина РФ.

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Як виконавець Шайтанов спеціально вибрав людину серед колишніх бійців спецпідрозділів. Підготовка до цих злочинів чітко зафіксована у матеріалах справи.

Окрім цього, Валерій Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:

обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних у них працівників;

міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки та оборони;

працівників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;

добір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

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Також було зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

В СБУ зазначають, що нині у справі тривають невідкладні слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, які підозрюються у належності до агентурного апарату працівника ФСБ РФ Єгорова. Встановлюються обставини їхньої протиправної діяльності.

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"Окремо слід наголосити, що, використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їхню причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом", – йдеться у повідомленні.

Загалом СБУ вирішує питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

"На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності", – заявив голова СБУ Іван Баканов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов заявив, що затриманням та обшуком у Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року керував офіцер СБУ Валерій Шайтанов, який брав участь у розгоні Майдану.