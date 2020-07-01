Затримано екс-депутата Криму, засудженого за держзраду

Розслідування 19:23, 1.07.2020 Оновлено: 19:23, 1.07.2020

Правоохоронці затримали екс-депутата Криму Василя Ганиша, засудженого на 12 років за держзраду.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму. Зараз зрадника помістили в Київський слідчий ізолятор.

У повідомленні сказано, що після засудження Ганиш не був затриманий і безпідставно перебував на свободі.

Правоохоронці затримали зрадника Василя Ганиша
(Прокуратура АР Крим)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кримська прокуратура відстояла в суді вирок для колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, який підозрювався в державній зраді, у вигляді 12 років позбавлення волі.

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