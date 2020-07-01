Затримано екс-депутата Криму, засудженого за держзраду

У січні 2020 року Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі за держзраду. Бюро судової інформації

Правоохоронці затримали екс-депутата Криму Василя Ганиша, засудженого на 12 років за держзраду.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму. Зараз зрадника помістили в Київський слідчий ізолятор.

У повідомленні сказано, що після засудження Ганиш не був затриманий і безпідставно перебував на свободі.

Правоохоронці затримали зрадника Василя Ганиша (Прокуратура АР Крим)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кримська прокуратура відстояла в суді вирок для колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, який підозрювався в державній зраді, у вигляді 12 років позбавлення волі.