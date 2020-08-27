Затримання "українського шпигуна" в РФ схоже на показовий виступ, – генерал СБУ

Затримання російського військового в Барнаулі, який нібито передавав секретні дані розвідці України, більше схоже на показовий виступ, щоб закрити якусь справу зі шпигунства.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор Віктор Ягун.

"Важко зрозуміти це затримання... Я підозрюю, що це все ж більше показовий виступ, де людей просто хапають на вулиці для того, щоб час від часу закривати якісь питання. Тобто раз на рік у кожному регіоні потрібно закрити якусь справу зі шпигунства, а Україна – дуже вигідний напрям і можна спокійно заробити нагороди та ще щось", – підкреслив Ягун.

Він додав, що "шпигуном" у Російській Федерації може стати будь-яка людина, яка "має контакти з Україною".

"Якесь повідомлення послали в інтернеті або з родичами (з України. – Ред.) переговорили. Цього досить, щоб звинуватити в шпигунстві. Подивимося, як розвиватиметься ця подія", – резюмував Ягун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна служба безпеки РФ затримала російського військового, який служив у Ракетних військах стратегічного призначення і нібито передавав секретні дані розвідці України. Зараз його підозрюють у зраді.