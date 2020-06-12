Затримання Саакашвілі: ДБР завершило розслідування проти прикордонників щодо перевищення влади

Завершено розслідування відносно двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби, які причетні до затримання колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Їх звинувачують в перевищенні влади або службових повноважень, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, колишні посадові особи причетні до організації та здійснення незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісію (згода держави прийняти своїх громадян, яких депортує інша країна) до Польщі.

При цьому продовжується розслідування проти інших високопоставлених осіб органів державної влади та правоохоронних органів.

Розслідування за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу веде Державне бюро розслідувань.

Обвинуваченим загрожує від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міехеіл Саакашвілі, якого в липні 2017 роки позбавили громадянства України, був затриманий спецназівцями в Києві в Музейному провулку біля ресторану "Сулугуні" 12 лютого 2018 року. Потім його доставили в аеропорт "Бориспіль" і відправили до Польщі.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство Саакашвілі , а в травні 2020 року його призначили керівником Виконавчого комітету реформ.