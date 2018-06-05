Затримання п'яного брата Зайцевої: в поліції Харкова розповіли подробиці

На п'яного брата Олени Зайцевої, підозрюваної в скоєнні смертельного ДТП в Харкові, патрульні звернули увагу після порушення ним правил парковки. Під час спілкування з Василем Зайцевим стало зрозуміло, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

"У неділю, 3 червня, близько 22:50 по вулиці Ляпунова, 11 в Харкові був помічений автомобіль BMW 320, водій якого скоїв стоянку на тротуарі, не залишивши для руху пішоходів 2 метри, чим порушив пункт 15.10.в. ПДР України", - повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова "057".

Василь Зайцев

"Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова", - уточнили правоохоронці.

Від проходження огляду на стан сп'яніння в установленому законом порядку водій відмовився в присутності двох свідків.

В результаті на громадянина патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП та постанову по ч. 1 ст. 122 КУпАП, які в подальшому будуть направлені до суду.

Нагадаємо, 18 жовтня в центрі Харкова сталася страшна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.