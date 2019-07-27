Затримання патрульних КОРДом: за справу взялася Нацполіція

У Національній поліції почали службове розслідування щодо начальника ГУ Нацполіціі Віталія Глуховеря через скандальне відео з затриманням патрульних.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів офіційний представник Нацполіціі Ярослав Тракало. За його словами, розслідування на контролі у голови МВС Арсена Авакова.

"За фактом опублікованої в ЗМІ інформації і відео події, було ініційовано службове розслідування. Воно на контролі у голови Національної поліції і міністра внутрішніх справ", — заявив Тракало.

Йдеться про скандальний інцидент річної давнини. 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій керівника ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Віталія Глуховеря. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно подзвонив керівнику ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області і після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Віталій Глуховеря

Відео ж конфлікту була опублікована тільки зараз. За фактом інциденту Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені Київської області співробітники двох компаній з ритуальних послуг влаштували стрілянину.

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