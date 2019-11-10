Затримання Мазура: в Польщі ухвалили рішення щодо ветерана АТО

Затриманого в Польщі за запитом РФ активіста і ветерана АТО Ігоря Мазура передали на поруки генерального консула України в Любліні.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.

"Суд з обрання запобіжного заходу не буде проводитися. На час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві", - розповіла вона.

"Наголошую, всі, хто займається питаннями звільнення та повернення додому нашого громадянина докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ. Боротьба за долю нашого співвітчизника триває. Тому, спільні дії, підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможе зламати плани нашого ворога, та швидше повернути Ігоря Мазура на батьківщину", - написала вона.

Глава МЗС Польщі заявив, що рішення по затриманому ветерану АТО і заступнику голови УНА-УНСО Ігорю Мазуру приймуть відповідно до міжнародного права.

А МВС порадило ветеранам війни на Донбасі уважно планувати зарубіжні поїздки.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") facebook.com/ProMovu1

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура затримали 9 листопада в Польщі за запитом Росії. Його і лідерів УНА-УНСО звинувачують в участі в боях на площі "Хвилинка" в Чечні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: затримання Мазура доводить, що РФ в черговий раз використовувала Інтерпол для політпереслідувань. Крім того, росіяни порушили статті 2 і 3 статуту Інтерполу.

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