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9 листопада • оновлено в 20:41
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/ Розслідування

Затримання лідера УНА-УНСО в Польщі: Аваков прояснив "російський слід"

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Затримання в Польщі співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура доводить, що РФ вчергове використала Інтерпол для політпереслідувань.

Про це 9 листопада, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ ветерана війни на Донбасі й одного з лідерів УНА-УНСО, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

Він зазначив, що підставою для затримання стало опубліковане Росією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до РФ.

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Росіяни таким чином порушили статті 2 і 3 статуту Інтерполу, що забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного та расового характеру.

"РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців.

У зв’язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", – сказав Аваков.

Він додав, що МВС привернуло увагу й компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення Росією статуту і правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС сподівається на швидкий, об'єктивний і законний розгляд ними цієї справи, яка повністю сфабрикована на догоду Кремлю", – зазначив Аваков.

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України й анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Арсен Аваков
Місце
Польща
Теги
Ветерани війни на Донбасі Міністерство внутрішніх справ України
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Заметил "русский след" в том, что русские потребовали его эстрадировать, чо, нормально...
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Надо же, как интересно. Модеры немодерируют:) Перефразируя. Не уж то, не воевал в Чeчнe? И Яpoш тоже? Я понимаю, что нa Украине тeppopизм и yчacтиe в нeзaкoнныx вoopyжeнныx фopмиpoвaниях не являются поводом для уголовного преследования. Но в иных странах по-другому. Интересный прецедент, однако же, очень интересный :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Повлиять на "произвол" тяжело Авакову - будет слушать "Интерпол" недомерка всякого! :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Опа, опа, убежало тесто, едет Мазур в ИТК - там ему и место! :)
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