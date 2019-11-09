Затримання лідера УНА-УНСО в Польщі: Аваков прояснив "російський слід"

Затримання в Польщі співробітника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура доводить, що РФ вчергове використала Інтерпол для політпереслідувань.

Про це 9 листопада, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ ветерана війни на Донбасі й одного з лідерів УНА-УНСО, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

Він зазначив, що підставою для затримання стало опубліковане Росією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до РФ.

Росіяни таким чином порушили статті 2 і 3 статуту Інтерполу, що забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного та расового характеру.

"РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців.

У зв’язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", – сказав Аваков.

Він додав, що МВС привернуло увагу й компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення Росією статуту і правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС сподівається на швидкий, об'єктивний і законний розгляд ними цієї справи, яка повністю сфабрикована на догоду Кремлю", – зазначив Аваков.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України й анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

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