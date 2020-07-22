Затримання Максима Плохого: на повному відео операції побачили дивиний факт

Терорист Максим Плохой (Кривош) вирішив здатися правоохоронцям і самостійно вийшов з автобуса в центрі Луцька, де утримував 13 осіб.

Через хвилину до чоловіка підійшли поліцейські та медик, а заручники почали залишати автобус. Повні відео затримання терориста були опубліковані на Facebook-сторінці Валерія Пельця, а також на каналі Pavlovsky News.

Злочинець вийшов на вулицю. Скрін відео

Як видно на роликах, після того, як Кривоша відвели в сторону, а пасажири вийшли на вулицю, до автобусу під'їхав БТР і прогримів вибух – можливо, спрацювала світлошумова граната. Її могли використовувати для того, щоб відвернути увагу злочинця.

"Терориста затримують... А далі через півтори хвилини до автобусу під'їжджає БТР під вибухи шумової гранати і починається штурм. Може у спецназу в БТРі відмовили рації?" – сказано в повідомленні Pavlovsky News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові 21 липня зловили спільника луцького терориста. У чоловіка знайшли пістолети ТТ із глушником, патрони та гранати.