Затримання лідера УНА-УНСО в Польщі: ветеран АТО забив на сполох

Учасники війни на Донбасі не можуть почувати себе в безпеці за межами України в результаті операції спецслужб Росії.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Юрій Кочевенко, коментуючи затримання в Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура за запитом російського бюро Інтерполу.

"Я нагадаю, що у нас в Італії засуджений Віталій Марків на 24 роки ув'язнення за те, що він захищав Україну. Ще тоді я говорив, що створено надзвичайно небезпечний прецедент. В результаті успішної спецоперації російських спецслужб створено прецедент, коли ветерани війни не можуть себе почуватися в безпеці за кордоном. Зараз це підтверджується", – заявив Кочевенко.

На думку ветерана АТО, заяви польськихої влади про те, що Мазур не буде виданий Росії – "слабка відмазка", тому що сам факт затримання вже є безпрецедентним.

"На жаль, повинен нагадати, що буквально пару років тому в Україні за заявою російського Інтерполу було затримано громадянина Грузії, який також воював на боці України. Добре, що ми його досить швидко відпустили, але якщо Україна була змушена створювати подібні прецеденти, то що говорити про Польщу, яка себе хоч і позиціонує як союзник України, але в першу чергу захищає власні інтереси", – зазначив він.

"Ми повинні без перерви бомбардувати західне суспільство інформацією про те, що відбувається в Україні, що робить Росія, щоб суспільству Польщі, Італії, Франції не було байдуже, щоб їхні політики відчували відповідальність, коли йдуть на співпрацю з агресором", – додав він.

Ігор Мазур ukrinform.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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