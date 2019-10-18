Затримання Кононенка в "Борисполі": всі подробиці

Увечері 17 жовтня в мережі з'явилася інформація про затримання колишнього народного депутата з "Блоку Петра Порошенко" Ігоря Кононенка в аеропорту "Бориспіль".

Про те, що Кононенку не давали вилетіти з України повідомив журналіст Сергій Лещенко у своєму каналі Telegram. Також він заявив, що утримували Кононенко на прохання НАБУ.

"Станом на 21:00 Кононенко все ще не давали дозволу на проходження державного кордону. Втім, через деякий час йому дозволили вилетіти в Стамбул. Кононенко сказав в інтерв'ю "Українській правді", що його утримували на прохання НАБУ", – йдеться в повідомленні Лещенко.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" припустив, що затримання Кононенко могло бути пов'язано з припиненням спроби уникнути відповідальності, оскільки Кононенко фігурує в ряді кримінальних справ.

"Генеральна прокуратура України до цього (затримання) не має відношення. Ми детально з'ясуємо, про що йдеться. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини, і воно розслідується НАБУ", – сказав генпрокурор.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Кононенко заявив, що покинув Україну і вже приземлився в Стамбулі.

"Приземлився в Стамбулі і з подивом дізнався, що Сергій Лещенко заявив, що мені заборонено залишати Україну. Щодо рівня інсайдів Лещенко у мене давно немає ілюзій, але вкотре засмутився, що ЗМІ зі швидкістю світу почали робити з заяви Лещенка новини. Офіційно повідомляю, що я не наймав Лещенко до себе прессекретарем і не давав йому повноважень коментувати будь що, пов'язане з моєю персоною", – повідомив Кононенко.

За його словами, після Стамбула він має намір відвідати Китай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього першого заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

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