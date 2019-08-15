Затримання Гримчака: журналіст запідозрив фальсифікації у справі

Для затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака була здійснена фальсифікація.

Так, епізод щодо нього включили у "справу Майдану" про вбивства активістів під час Революції Гідності, зареєстровану ще у 2014 році, пише журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці уFacebook.

Щоб провадження не належало до підслідності НАБУ, епізод був внесений в ЄРДР не за статтею 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою") або 369-2 ("зловживання впливом") Кримінального кодексу України, а за частиною 4 190 Кримінального кодексу України – "шахрайство". Саме тому до розслідування було залучено СБУ.

Юрій Гримчак EaDaily

"Таким чином, слідчі дії з Гримчаком проводяться не в Генеральній прокуратурі, а в Управлінні спеціальних розслідувань, яке тільки формально перебуває в структурі Генпрокуратури, а фактично не підпорядковане нікому. Це Управління було створено для розслідування "справ Майдану", начальник Управління Сергій Горбатюк знаходиться в стані публічного конфлікту з керівництвом ГПУ, ні перед ким не звітує і має своїх прокурорів, які виділені в окремий відділ", – пише Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар в сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів в розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

Разом з Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!