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Затримання Гримчака: журналіст запідозрив фальсифікації у справі

2.2т Читати матеріал російською

Для затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака була здійснена фальсифікація.

Так, епізод щодо нього включили у "справу Майдану" про вбивства активістів під час Революції Гідності, зареєстровану ще у 2014 році, пише журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці уFacebook.

Щоб провадження не належало до підслідності НАБУ, епізод був внесений в ЄРДР не за статтею 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою") або 369-2 ("зловживання впливом") Кримінального кодексу України, а за частиною 4 190 Кримінального кодексу України – "шахрайство". Саме тому до розслідування було залучено СБУ.

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Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

EaDaily

"Таким чином, слідчі дії з Гримчаком проводяться не в Генеральній прокуратурі, а в Управлінні спеціальних розслідувань, яке тільки формально перебуває в структурі Генпрокуратури, а фактично не підпорядковане нікому. Це Управління було створено для розслідування "справ Майдану", начальник Управління Сергій Горбатюк знаходиться в стані публічного конфлікту з керівництвом ГПУ, ні перед ким не звітує і має своїх прокурорів, які виділені в окремий відділ", – пише Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

  • Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар в сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів в розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

  • Разом з Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Затримання Гримчака
Особи
Юрій Гримчак Володимир Бойко
Місце
Україна
Теги
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Генеральна прокуратура України НАБУ Служба безпеки України
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