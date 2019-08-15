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Затримання Гримчака: журналіст розкрив можливих спільників

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Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ Юрій Гримчак в корупційних справах використовував зв'язки з керівництвом Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури.

Про це в Facebook розповів український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела.

"Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відомо торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, перш за все в Києві. Якщо такого дозволу немає – будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", – написав він.

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Бутусов зазначив, що операцію із затримання чиновника проводили відразу три силові структури: СБУ, НАБУ і ГПУ, що говорить про значущість справи.

"По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці в цих схемах – про що в грудні 2018 го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхитарян. А тут дещо все-таки змінилося – всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ – і ось з'явився резонансний і вагомий результат", – пояснив Бутусов.

Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

ASPI

Також журналіст підкреслив, що Гримчак є дуже відомим політичним діячем, який був спікером на телебаченні. При цьому він критикував дії президента України Володимира Зеленського.

"Це не остання підозра, яка буде пред'явлена у цій справі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня силовики прибутку в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрія Гримчака, де справили його затримання.

В СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнко.

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Тема
Затримання Гримчака
Особи
Юрій Гримчак Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
НарештІ!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Старые схемы ломают,новые будут дороже.
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