Затримання Гладковського: НАБУ вручило підозру ексчиновнику

У п'ятницю, 18 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.
Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1УК (декларування недостовірної інформації).
"Встановлено, що екс-чиновник використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме – ВАТ" Автомобільна компанія "Богдан Моторс", – йдеться в повідомленні.
У НАБУ вважають, що Гладковський забезпечив включення в державне оборонне замовлення і подальшу закупівлю за рахунок державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдана".
В результаті неправомірних дій встановлено, що розмір збитків, завданих державі, оцінюється в 10,6 млн гривень.
Крім того, екс-чиновник не вніс до декларації доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва на загальну суму майже 165 тисяч доларів в 2016-2018 роках.
На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Олег Гладковський
24tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор ГЛАДКОВСЬКА.
Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
В той же день, 17 жовтня, Олег Гладковський оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
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