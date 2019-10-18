Затримання Гладковського: НАБУ вручило підозру ексчиновнику

У п'ятницю, 18 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1УК (декларування недостовірної інформації).

"Встановлено, що екс-чиновник використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме – ВАТ" Автомобільна компанія "Богдан Моторс", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ вважають, що Гладковський забезпечив включення в державне оборонне замовлення і подальшу закупівлю за рахунок державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу "Богдана".

В результаті неправомірних дій встановлено, що розмір збитків, завданих державі, оцінюється в 10,6 млн гривень.

Крім того, екс-чиновник не вніс до декларації доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва на загальну суму майже 165 тисяч доларів в 2016-2018 роках.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Олег Гладковський 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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