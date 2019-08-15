Затримання Гримчака: у ГПУ розкрили звинувачення

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак і його довірена особа затримані за підозру у вимагання хабара (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України).

Як написав спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, за результатами попереднього розслідування встановлено, що вказані особи вимагали $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Для цього вони використовували свої службові повноваження та скоїли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою.

Юрій Гримчак "Хвиля"

"14 серпня під час отримання частини коштів в сумі в розмірі $480 тис. були затримані "на гарячому" в порядку, передбаченому статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщені в ІТТ. Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому КПК України. Досудове розслідування у провадженні триває", – розповів Лисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ ввечері середи, 14 серпня, прибули в будинок заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ТПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар в сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів в розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

Разом з Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

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