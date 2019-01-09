Затримання Фукса в Мексиці: з олігархом засвітився ще один одіозний нардеп

У компанії із російським олігархом Павлом Фуксом і заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком, яких затримали у Мексиці, був також народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік.
Про це OBOZREVATEL стало відомо від джерел у дипломатичних колах. За словами співрозмовника, нардеп прилетів у Канкун на власному літаку із сім‘єю.
Віталій Хомутиннік
LIGA.net
Як відомо, у Фукса є спільний бізнес із Віталієм Хомутинніиком. Йдеться про їхній неофіційний контроль над лотерейною компанією "М.С.Л.", яка була створена у 1998 році на базі державного оператора лотерей "Молодьспортлото" і сьогодні є лідером профільного ринку в Україні. "М.С.Л." відома і тим, що має величезну мережу нелегальних казино та ігрових автоматів по всій Україні.
Нагадаємо, що російський олігарх прилетів у Канкун на чартерному літаку 7 січня. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить приблизно 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися у київському метро 3 333 333 рази. Адже із кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню олігархові.
Водночас Іванчук за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, вже опинився на свободі, а путінський олігарх усе ще перебуває у Мексиці в очікуванні суду.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього у кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації із боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.