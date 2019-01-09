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Затримання Фукса в Мексиці: з олігархом засвітився ще один одіозний нардеп

5.3тЧитати матеріал російською

У компанії із російським олігархом Павлом Фуксом і заступником голови фракції "Народний фронт" Андрієм Іванчуком, яких затримали у Мексиці, був також народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від джерел у дипломатичних колах. За словами співрозмовника, нардеп прилетів у Канкун на власному літаку із сім‘єю.

Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік

LIGA.net

Як відомо, у Фукса є спільний бізнес із Віталієм Хомутинніиком. Йдеться про їхній неофіційний контроль над лотерейною компанією "М.С.Л.", яка була створена у 1998 році на базі державного оператора лотерей "Молодьспортлото" і сьогодні є лідером профільного ринку в Україні. "М.С.Л." відома і тим, що має величезну мережу нелегальних казино та ігрових автоматів по всій Україні.

Нагадаємо, що російський олігарх прилетів у Канкун на чартерному літаку 7 січня. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить приблизно 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися у київському метро 3 333 333 рази. Адже із кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню олігархові.

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Водночас Іванчук за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, вже опинився на свободі, а путінський олігарх усе ще перебуває у Мексиці в очікуванні суду.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Особи
Павло ФуксВіталій Хомутинник
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Бедный Хомутынник, то НАБУ беспредельничает, то мексиканская полиция, прям ужос какой-то
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Chernous Oleg
Chernous Oleg
Когда же во власти будут люди без бизнеса, без криминала, без кумовства? За кого бы ни голосовал или не голосовал, все одни и те же лица.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Вот эти суки с "честными глазами" и есть самые отъявленные бандиты! Это благодаря им и подобным их,ограбили каждого нас! Потому и живем в свооей стране нищими,а эти ублюдки без национальности и родины,жируют за наш счет! Скоро выборы. Не промахнитесь!!! Эти хомутинники,одевают каждый раз на очередных выборах на нас хомут и говорят нам "Но!",и мы и везем их до следующих выборов за "гречку" и обещание"счастливой жизни!". "Люди! Будьте бдительны! Я люблю вас!"-Юлиус Фучик.
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