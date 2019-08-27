Затримання Богатирьової: Добкін розповів про "гарантії" для ексміністра Януковича

Затримана в "Жулянах" екс-глава МОЗ Раїса Богатирьова прилетіла в Україну з метою нібито добровільно дати свідчення.

Як заявив в ефірі телеканалу "Наш" колишній однопартієць Богатирьової Михайло Добкін, ексміністр часів Віктора Януковича була готова до того, що її затримають, і впевнена, що загроз для життя при цьому не буде.

"Я думаю, що Раїса Василівна знала, що вона буде затримана і приїхала не тому, що хотіла сховатися або потайки приїхати – вона розуміла, що повинна пройти цю процедуру. Зараз почекаємо, як ситуація буде розвиватися...

Я думаю, що вона не могла приїхати в Україну бо її життю загрожувала небезпека. Раз вона вирішила сюди приїхати, вона не могла не розуміти, що буде затримана. Значить, вона приїхала давати свідчення правоохоронцям у тій справі, в якій її звинувачують. Значить, вона розуміє, що її життю вже нічого не загрожує", – заявив Добкін.

Раїса Богатирьова pharma.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 28 серпня, суд має обрати запобіжний захід Богатирьовій, яку підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!