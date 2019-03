Затримання архієпископа ПЦУ: США різко відповіли окупантам Криму

Посольство США в Києві засудило затримання російськими окупантами архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

Про це йдеться на сторінці посольства в Twitter: "Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування неприпустимий".

"Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму", — написано в повідомленні.

We remain deeply concerned about Archbishop Klyment's detention in Crimea yesterday. Despite his subsequent release, this kind of harassment is unacceptable. We expect Russia to respect freedom of religion and stop detaining innocent Ukrainians in Crimea. #CrimeaIsUkraine