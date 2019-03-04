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Затримання архієпископа ПЦУ: США різко відповіли окупантам Криму

6.5тЧитати матеріал російською

Посольство США в Києві засудило затримання російськими окупантами архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента.

Про це йдеться на сторінці посольства в Twitter: "Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування неприпустимий".

"Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму", — написано в повідомленні.

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Архієпископ Климент

Архієпископ Климент

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Климента, окупанти хотіли провести допит про "пограбування" міський церкви. Архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Kravchenko Alim Anatolevich
Kravchenko Alim Anatolevich
Такой тип преследования недопустим . Прессовать можно и нужно только русскую церковь.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А кто давал им право лезть во внутренние дела Российской Федерации?
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Bykov Sergei
Bykov Sergei
А война между религиозными громадами не беспокоит или все по плану?
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