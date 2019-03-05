Затримання архієпископа Климента у Криму: названі три версії провокації

Затримання в анексованому Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента було спробою окупантів вижити з півострова неугодного священика.

Про це заявила в ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина. За її словами, серед українських правозахисників існує три версії інциденту.

"По-перше, це спроба завадити зустрічі архієпископа Климента з Павлом Грибом у Ростові-на-Дону, куди він виїздив зі станції, де його затримали. Отець Климент мав сповідати і причастити Павла Гриба, надати йому духовну підтримку. Він отримав дозвіл від російської влади на ці відвідини, але правозахисники вважають, що сталася спроба завадити цій зустрічі", — заявила журналістка.

"Як ми пам'ятаємо, у Павла Гриба дуже важкий стан здоров'я, він втрачає зір, у нього зараження крові. Окупанти не хочуть мати свідка, який може доповісти українцям про справжній стан здоров'я в'язня Кремля", — вважає вона.

Друга версія, за словами експерта, це "спроба зганьбити честь і гідність отця Климента".

"Йому було висунуто звинувачення в тому, що він нібито пограбував власну церкву... Як кажуть російські окупаційні правоохоронці, Климент нібито вкрав сам у себе рясу або ще щось дуже просте і нецінне. Потім його звинуватили в тому, що він лаявся матом, що дуже нехарактерно для архієпископа, людини духовної", — нагадала вона.

На думку Волошиної, дії російських силовиків могли бути спрямовані на "паплюження честі та гідності", оскільки отець Климент є не просто священиком, а й уповноваженим від ПЦУ щодо захисту прав політв'язнів.

Журналістка озвучила також третю версію інциденту: "Кримська територія безумовно є частиною Константинопольської єпархії, української канонічної землі. Присутність ПЦУ є прецедентом, який окупанти не можуть допустити. Тому вони намагаються витіснити Климента, щоб він залишив територію окупованого Криму, щоб не створювати прецедент, що мовляв Росія захопила територію, вважає її "ісконно русской", але чомусь там вільно діє Православна церква України".

"Я хочу нагадати, що той самий найдавніший лист, на який постійно посилається РПЦ, претендуючи на українські землі, не стосувався Криму. У Криму до 1783 року, до першої окупації Криму Росією, діяла Константинопольська єпархія. Насправді, для росіян присутність там Климента — чергове нагадування, по-перше, про окупацію Криму сьогодні як української землі, а по-друге — про окупацію тодішнього Криму 18-го століття", — підсумувала Волошина.

qha.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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