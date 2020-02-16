Спецоперація із затримання Анісімова в Києві: поліція показала нові фото і відео

Євгену Анісімову ("Анісім") – запорізькому бізнесменові, "смотрящегому" за криміналітетом у регіоні часів президентства Віктора Януковича – інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених шістьма статтями КК.

Про це повідомила пресслужба поліції. Правоохоронці також показали відео затримання підозрюваного 16 лютого в Києві (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Операцію провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки спецназу КОРДу.

Євген Анісімов

Затриманий шість років перебував у міжнародному розшуку та переховувався від правоохоронних органів.

"Чоловік, 1975 р.н., підозрюється в створенні злочинної організації, яка займалася здирництвом коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності.

Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини", – сказано в повідомленні.

Затримання Анісімова npu.gov.ua

12 січня 2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя було винесено постанову про обрання щодо Анісімова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Його доставлять для проведення слідчих дій у Запоріжжя.

Затримання Анісімова npu.gov.ua

Чоловікові інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Також затриманого підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частинами 2 і 4 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї...) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Євген Анісімов npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перше затримання "Анісіма". Він і його охоронець Андрій Гречковський були затримані в аеропорту "Бориспіль" 21 жовтня 2013 року. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінальної провадження за статтею "вимагання".

У січні 2014 року його випустили під заставу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал