Чиновник ДФС, якого затримували за хабар, знову повернувся на посаду

Поки Державна фіскальна служба України готується до реформування, в її лавах залишаються дуже сумнівні особистості. Наприклад, начальника одного з підрозділів ДФС Сергія Лебедка три роки тому затримували за вимагання майже 70 мільйонів гривень хабара. Однак він і зараз у кріслі.

Подробиці цієї історії читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Зметикували" 66 мільйонів на трьох

Спершу передісторія. Як написала журналістка Ірина Салій на "Цензор. НЕТ", приблизно за тиждень до початку розглядів із главою ДФС Романом Насіровим СБУ та Генпрокуратура затримали чиновників фіскальної служби за вимагання 66 мільйонів гривень хабара.

За її даними, схема мала такий вигляд. У січні 2017 року фірма "Оптимус Плюс" звернулася до Дніпропетровського відділення ДФС для відшкодування ПДВ на суму 308 мільйонів гривень. Відразу після цього на бізнесменів вийшов якийсь Віталій і запевнив, що може посприяти поверненню ПДВ. Мовляв, у нього є друг Сергій, що колись обіймав високий пост в ДФС і досі має там зв'язки. За це чоловік зажадав спочатку 20% від повернення, а потім 22% – тобто 66 мільйонів гривень.

Сергій Лебедко Facebook Сергія Лебедка

Цим другом виявився Сергій Лебедко, який в 2015 році був в.о начальника Головного управління власної безпеки ДФС.

Як стверджує журналістка на "Цензр. НЕТ", Лебедко, Віталій і представник "Оптимус Плюс" кілька разів зустрічалися в Києві та обговорювали процес надання хабара. Також "рішали" заявляли, що вже все узгодили з вищими чинами податкової. Домовилися на тому, що відшкодовувати ПДВ будуть у два етапи й хабар давати, відповідно, теж.

Затримання Сергія Лебедка

Декларація Сергія Лебедка

Все так і відбувалося, а 24 лютого 2017, після передання першої частини грошей, як пише "Цензор. НЕТ", вимагачі були затримані. Лебедко й подільник були заарештовані на 2 місяці з можливістю звільнення під заставу в 1 мільйон гривень. Пізніше затримали ще одного учасника – Мирослава Лабу, який колись працював на керівній посаді в центральному офісі податкової. Всіх трьох звинувачено в шахрайстві в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 ККУ), за що передбачалося від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Знову в строю?

Лебедко після скандалу звільнився. У реєстрі НАЗК є його декларація за 2016 рік з позначкою "після звільнення", а в графі "місце роботи" вказано "ДФС України".

Зараз ДФС очікують зміни: її реформують, а натомість працюватимуть дві служби – Державна податкова служба та Нова митниця. Однак поки сайт ДФС працює, і там все ще можна побачити її структуру. Так ось, заступником Головного управління власної безпеки ДФС є не хто інший, як Сергій Лебедко. Як він знову повернувся в своє крісло, з огляду на таку історію, незрозуміло.

Новини Апеляційний суд визнав протиправним і скасував розпорядження Кабміну про звільнення Насірова з посади голови ДФС

Сергій Лебедко на сайті ДФС

Поговорити з ним не вдалося – контакти на сайті відомства прибрані, а спроба вийти на нього через ГО "Асоціація ветеранів підрозділів антитерору Альфа" (там він колись значився керівником) не мала успіху. Дівчина, яка відповіла за номером, вказаному на YouControl, повідомила OBOZREVATEL, що Сергій Лебедко вже не голова ГО, а лише її учасник – піти з цього місця довелося через іншу посаду. Причому там не підтвердили, але й не спростували того, що ця особа знову працює в ДФС.

"Він дуже зайнятий. Я не можу сказати, де він зараз працює. Працював (у ДФС, – ред), а зараз не знаю. Пішов звідти, перевівся або залишився – не знаю", – зазначили в ГО.

Facebook Сергія Лебедка

Не з'являється Лебедко і в соцмережах – його сторінка в Facebook пустує з 2016 року. 9 жовтня він оновив своє фото профілю, а за кілька місяців був затриманий.

Поки люди, причетні до вимагання хабарів, будуть знову повертатися на керівні посади в держоргани – говорити про якісь реформи в цих структурах просто немає сенсу. OBOZREVATEL закликає правоохоронні органи, а також керівництво ДФС розібратися з цією ситуацією та з'ясувати причину, за якою Лебедко знову в кріслі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram