Затриманий в Україні куратор "ДНР" виявився ключовим свідком у справі MH17, – розслідування

Працівник ГРУ Росії та куратор військового спрямування "ДНР", колишній в'язень Андрій Кунавін, якого на початку липня затримала СБУ, виявився ймовірним ключовим свідком у справі MH17.

Розслідувачі оприлюднили розшифрування записів розмов затриманого з двома із чотирьох обвинувачених у катастрофі Boeing. Про це з посиланням на дані дослідницької групи Bellingcat пише "Радіо Свобода".

"Цій особі повідомлено про підозру саме у цій кримінальній справі щодо розслідування збиття літака MH17. Він брав безпосередню участь у створенні та керівництві "розвідувального управління" "Донецької народної республіки", – сказав прокурор Офісу генпрокурора Олександр Банник.

Зауважимо, що в опублікованих СБУ перехоплених телефонних розмовах затриманого звучать прізвища двох навіть не найбільш високопоставлених російських силовиків, яким слідство в Нідерландах вже висунуло офіційні звинувачення у справі MH17. Перший – громадянин Російської Федерації Сергій Дубинський, відомий також під позивним "Хмурий".

Розмова Кунавіна з Дубинським

За даними групи Bellingcat, яка декілька років розслідує катастрофу, дзвінки здійснювалися в кінці 2014-го – на початку 2015 року. Ще один важливий співрозмовник затриманого Кунавіна – Леонід Харченко, який є єдиним із чотирьох обвинувачених у справі MH17 громадянином України.

Член групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що арешт куратора може суттєво вплинути на подальше розслідування справи про збиття малайзійського літака в небі над Донбасом.

Фрагмент розмова куратора "ДНР" із силовиком РФ

"Це буде джерело інформації. Він спілкувався тісно з ключовими обвинуваченими. І він принаймні знав, що відбувається з приводу їхніх стосунків із елітою в Москві. Наскільки він вирішував і впливав на рішення, цього ми ще не можемо сказати. Можливо, просто використовував свої контакти. Але сам факт, що і Дубинський, і Харченко розмовляють із ним, ніби він якась впливова людина... Тому, у будь-якому разі, це ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається "ланцюжком влади", – каже Грозев.

Розмова Кунавіна із Харченком

За його словами, слідство має довести розслідування до найбільшого високопосадовця, який дав дозвіл на отримання установки "Бук". Саме в цьому контексті він буде найважливішим свідком.

Зауважимо, що Кунавіну вже обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів без можливості внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що працівником ГРУ Росії та куратором військового спрямування "ДНР", про затримання якого Служба безпеки України повідомила 7 липня, виявився колишній в'язень Андрій Кунавін.