Затримали за держзраду і ФСБ: екс-чоловік відомої гімнастки вийшов на волю

Українського бізнесмена Тимофія Нагорного 21 травня звільнили з-під варти.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Євген Солодко.

"День прожитий не дарма — Тимофія Нагорного з-під варти звільнено!" — зазначив юрист.

Інформацію про звільнення також підтвердив у Facebook голова ради громадської організації "Пліч-о-пліч" Сергій Раманов

"Рішенням апеляційного суду м. Києва було скасоване рішення Печерського суду про арешт до 25 травня і змінено запобіжний захід для Тимофія на домашній арешт! Вітер змін стосується і судової системи. Домашній арешт звучить краще, ніж утримання під вартою!" — написав Рахманов.

Тимофій Нагорний та Сергій Рахманов Facebook

Тимофій Нагорний Facebook

Нагадаємо, у жовтні 2018 року бізнесмена, колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного СБУ затримала за звинуваченням у державній зраді. Його заарештували з можливістю внесення застави у 528,6 тис. грн.

Після внесення застави Державна судова адміністрація видала документи на звільнення Нагорного зі слідчого ізолятора СБУ, однак із СІЗО він потрапив не на волю, а до Апеляційного суду. Судове засідання тривало всього 15 хвилин. Адвокат повідомила, що Нагорний не ознайомився з матеріалами справи, не отримав на руки постанову суду і попросив відкласти розгляд справи.

11 жовтня Нагорний вийшов на волю зі слідчого ізолятора, проте 22 жовтня знову був заарештований. Апеляційний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту без права застави.

Також Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому підозрюваний у державній зраді бізнесмен Тимофій Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ.

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