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Затримали не того: облита кислотою активістка зробила гучну заяву

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Працівниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, заявила, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого затримала поліція.

За її словами, затриманий є "випадковою людиною", що також підтверджують її близькі, розповіла вона "Українській правді".

"Я бачила те, що і всі в інтернеті, але я не впізнаю його... Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали у моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі і це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він", - сказала Гандзюк.

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Затриманий Микола Новіков

ТСН

Активістка вважає, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато хто, оскільки вона "вибивається із загального ландшафту, чим дратувала багатьох людей не тільки з Херсону".

"Але мало хто може піти на такий злочин. Тим більше у місті, де ми всі зросли разом: з кимось ходили в одну школу, з кимось виросли в одному дворі. Але навіть серед політичних опонентів такі звірства зазвичай не прийняті. Пам'ять у людей дуже довга, тому не можна бути стовідсотково впевненим, що ми взагалі говоримо про когось із Херсона", - додала вона.

Гандзюк припускає, що замовниками нападу на неї можуть бути люди, пов'язані з правоохоронними органами.

"Я майже впевнена, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна", - наголосила вона.

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Постраждала наголосила, що саме від правоохоронців вона отримувала погрози і попередження.

"Вони підсилали до мене досить близьких мені людей з пропозиціями. Зараз я не можу говорити про всі деталі, це може зашкодити слідству. Але готуйте попкорн, повірте, буде дуже цікаво", - пояснила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня на Гандзюк напали біля під'їзду її будинку. Невідомий чоловік облив її кислотою, в результаті чого активістка отримала серйозні опіки.

Попередньо поліція кваліфікувала інцидент як "хуліганство", проте пізніше напад було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого". Після того, як експертиза підтвердила, що Гандзюк облили сірчаною кислотою, кваліфікація була змінена на замах на вбивство з особливою жорстокістю. 1 серпня активістку доправили на лікування до Києва.

Про затримання підозрюваного поліція повідомила 3 серпня. Пізніше стало відомо, що ним виявився Микола Новіков, 1978 року народження, житель Херсона. 6 серпня суд прийняв рішення взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що у справі про замах на Гандзюк з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку.

Місце
УкраїнаХерсон
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
пффф Как так？ Наша милиция и не того？ Когда такое бывало？
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