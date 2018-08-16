Затримали не того: облита кислотою активістка зробила гучну заяву

Працівниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк, яку невідомий облив кислотою, заявила, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого затримала поліція.

За її словами, затриманий є "випадковою людиною", що також підтверджують її близькі, розповіла вона "Українській правді".

"Я бачила те, що і всі в інтернеті, але я не впізнаю його... Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали у моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі і це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він", - сказала Гандзюк.

Затриманий Микола Новіков ТСН

Активістка вважає, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато хто, оскільки вона "вибивається із загального ландшафту, чим дратувала багатьох людей не тільки з Херсону".

"Але мало хто може піти на такий злочин. Тим більше у місті, де ми всі зросли разом: з кимось ходили в одну школу, з кимось виросли в одному дворі. Але навіть серед політичних опонентів такі звірства зазвичай не прийняті. Пам'ять у людей дуже довга, тому не можна бути стовідсотково впевненим, що ми взагалі говоримо про когось із Херсона", - додала вона.

Гандзюк припускає, що замовниками нападу на неї можуть бути люди, пов'язані з правоохоронними органами.

"Я майже впевнена, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна", - наголосила вона.

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Постраждала наголосила, що саме від правоохоронців вона отримувала погрози і попередження.

"Вони підсилали до мене досить близьких мені людей з пропозиціями. Зараз я не можу говорити про всі деталі, це може зашкодити слідству. Але готуйте попкорн, повірте, буде дуже цікаво", - пояснила чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня на Гандзюк напали біля під'їзду її будинку. Невідомий чоловік облив її кислотою, в результаті чого активістка отримала серйозні опіки.

Попередньо поліція кваліфікувала інцидент як "хуліганство", проте пізніше напад було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого". Після того, як експертиза підтвердила, що Гандзюк облили сірчаною кислотою, кваліфікація була змінена на замах на вбивство з особливою жорстокістю. 1 серпня активістку доправили на лікування до Києва.

Про затримання підозрюваного поліція повідомила 3 серпня. Пізніше стало відомо, що ним виявився Микола Новіков, 1978 року народження, житель Херсона. 6 серпня суд прийняв рішення взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що у справі про замах на Гандзюк з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку.