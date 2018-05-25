"Зате без б*ндер": в "ДНР" розіслали листи щастя

Так зване "міністерство освіти" ДНР "зобов'язало забезпечити всім працівникам освіти і науки відпустку без збереження зарплати.

Про це повідомив журналіст Олексій Чибісов в своєму Facebook.

"Усі школи на окупованій території отримали листи щастя з "міністерства праці та соціальної політики". Наказ, підписаний 21 травня "в.о.міністра" Ларисою Толстикіною, говорить про те, що закони потрібно виконувати, тому кожен держслужбовець має право на відпустку. Безкоштовну", - написав він.

Facebook Олексія Чибісова

Facebook Олексія Чибісова

За словами Чибісова, установи освіти і науки мають забезпечити співробітникам відпустку без збереження зарплати з 1 липня по 1 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор престижного донецького ліцею Григорій Штейн заперечує, що критикував дії Росії і терористів "ДНР" і заявив, що не має наміру залишати Донецьк.