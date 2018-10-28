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''Зате без б*ндер'': у мережі показали сумне фото окупованого Луганська

11.7тЧитати матеріал російською

На вулицях окупованого Росією Луганська, який колись був жвавим містом, щоранку абсолютно немає людей.

Відповідний знімок опублікував користувач Віктор Градів у своєму мікроблозі в Twitter, зазначивши, що подібна ситуація спостерігається в той час, коли люди в мирних містах йдуть на роботу.

"Ранок кожен день. 7:28. Люди! Ау", - підписав він під знімком, на якому немає жодної живої душі або машин.

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У коментарях пояснили, що в Луганську в такий час ще нічого не працює, та й на роботу ніхто не йде.

''Зате без б*ндер'': у мережі показали сумне фото окупованого Луганська

"Зате без б*ндер і української мови", "Може в окопах всі, Лугандонію обороняють від фашистів", "Що, і магазин ЛугаНова закрився", "І на роботу ніхто не йде", - написали в коментарях.

''Зате без б*ндер'': у мережі показали сумне фото окупованого Луганська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окуповану Луганську область залишили без світла, води, зв'язку та залізничного сполучення.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Галицький Данило
Галицький Данило
Потусторонний сруцкий миръ.
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2
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам печально что им не дали людей на Донбасе убить и дома разрушить.. Тимошенко - та вообще хотела жителей Донбасса атомной бомбой уничтожить.. звери нацистские..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,долбоеб,хотели б разрушить,разрушили,но мы же не долбоебы как вы какцапы,посмотри видео архив,как кацапы бомбили Чечню,а потом мычи нацик рашистский.
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Он Алекс
Он Алекс
Михайлов Андрей, придурок ватный , Тимошенко может и хотела, но вся разница в том атомной бомбы у неё нет, она есть у хуйла .пидорас приножинский ты, твои манты из мелодична влияют только на бурятов
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