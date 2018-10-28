''Зате без б*ндер'': у мережі показали сумне фото окупованого Луганська

На вулицях окупованого Росією Луганська, який колись був жвавим містом, щоранку абсолютно немає людей.

Відповідний знімок опублікував користувач Віктор Градів у своєму мікроблозі в Twitter, зазначивши, що подібна ситуація спостерігається в той час, коли люди в мирних містах йдуть на роботу.

"Ранок кожен день. 7:28. Люди! Ау", - підписав він під знімком, на якому немає жодної живої душі або машин.

У коментарях пояснили, що в Луганську в такий час ще нічого не працює, та й на роботу ніхто не йде.

"Зате без б*ндер і української мови", "Може в окопах всі, Лугандонію обороняють від фашистів", "Що, і магазин ЛугаНова закрився", "І на роботу ніхто не йде", - написали в коментарях.

Ранок шкірного дня)) 7-28. Люди !!! Ау !!! pic.twitter.com/ckmdzdab1m - Viktor Gradov (@benrusoleksandr) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окуповану Луганську область залишили без світла, води, зв'язку та залізничного сполучення.