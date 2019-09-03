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3 вересня • оновлено в 13:18
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"Зате без бандер": у "ДНР" забили на сполох через відсутність студентів

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У тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область) з'явилися оголошення медичного коледжу, що підтверджують жорстку нестачу студентів.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Зокрема, терористи "ДНР" намагаються заохотити молодь відсутністю обмежень у віці для вступу і безкоштовним навчанням. Крім того, вони цинічно обіцяють яскраве студентське життя і навіть продовжили термін подачі документів до кінця вересня.

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Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Дефіцит студентів у Горлівці

"Окупована Горлівка... Спостерігаються "черги" для отримання якісної освіти, за словами рупорів фейкових "республік", а насправді – жорсткий недобір і продовження термінів. Зате без бінder", – із сарказмом прокоментував жалюгідні спроби окупантів зупинити занепад освіти на Донбасі Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося фото зі свята 1 Вересня в одній зі шкіл терористичної "ДНР". На ньому видно, що навчальний заклад став практично безлюдним.

Пропагандисти зазначили, що в тимчасово окупованій Саханці Новоазовського району першокласники з'явилися вперше за чотири роки. Їх усього п'ятеро. Загалом у школі селища, підконтрольного бойовикам, навчатимуться 29 дітей.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Горлівка
Тег
Новини ДНР
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