Засвітився у Криму і Сирії: СБУ викрила агента ФСБ

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який повинен був реалізувати спецоперацію ФСБ Росії щодо дискредитації української армії.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники української спецслужби встановили, що російські куратори планували розповсюдити в медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже був у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Агент ФСБ Сайт СБУ

"Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом у ЗСУ, прибувши з тимчасово окупованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з'ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт Російської Федерації, у 2016 році склав російську присягу і був відправлений до Сирії захищати "русскій мір". Саме на Близькому Сході почалося його співробітництво із ФСБ", – йдеться в повідомленні СБУ.

Так, чекісти вирішили використати його українське походження для участі в межах спланованої на Луб'янці спеціальної операції з дискредитації військово-політичного керівництва України і бойових можливостей української армії. За задумом кураторів, після вступу в ЗСУ військовий повинен був здійснити дезертирство.

Його "викривальні" виступи планували транслювати на російських телеканалах і в пропагандистських ЗМІ. Однак оперативники СБУ запобігли операції ФСБ та затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом.

Затриманий СБУ зрадник Сайт СБУ

При огляді у нього вилучили зібрану на службі військову інформацію і документи про участь в бойових діях на сході України. Зараз перебіжчик знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці зі спецслужбами РФ буде встановлювати слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні українська контррозвідка затримала колишнього офіцера української міліції, який працював на Росію і за завданням ФСБ намагався влаштуватися в ізраїльську розвідку "Моссад".

А в серпні контррозвідка СБУ розсекретила керівника Управління ФСБ РФ в окупованому Криму, який замовляв вбивства бізнесменів і брав активну участь у захопленні півострова.

Також 30 жовтня контррозвідка СБУ в Черкаській області затримала агента ФСБ РФ при отриманні секретних матеріалів оборонної сфери України.

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