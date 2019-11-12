Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Засвітився у Криму і Сирії: СБУ викрила агента ФСБ

1.7т
Читати матеріал російською

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який повинен був реалізувати спецоперацію ФСБ Росії щодо дискредитації української армії.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники української спецслужби встановили, що російські куратори планували розповсюдити в медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже був у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Агент ФСБ

Агент ФСБ

Сайт СБУ

"Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом у ЗСУ, прибувши з тимчасово окупованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з'ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт Російської Федерації, у 2016 році склав російську присягу і був відправлений до Сирії захищати "русскій мір". Саме на Близькому Сході почалося його співробітництво із ФСБ", – йдеться в повідомленні СБУ.

Новини
Готував диверсію: на Черкащині СБУ затримала росіянина з вибухівкою

Так, чекісти вирішили використати його українське походження для участі в межах спланованої на Луб'янці спеціальної операції з дискредитації військово-політичного керівництва України і бойових можливостей української армії. За задумом кураторів, після вступу в ЗСУ військовий повинен був здійснити дезертирство.

Його "викривальні" виступи планували транслювати на російських телеканалах і в пропагандистських ЗМІ. Однак оперативники СБУ запобігли операції ФСБ та затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом.

Затриманий СБУ зрадник

Затриманий СБУ зрадник

Сайт СБУ

При огляді у нього вилучили зібрану на службі військову інформацію і документи про участь в бойових діях на сході України. Зараз перебіжчик знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці зі спецслужбами РФ буде встановлювати слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Служба безпеки України ФСБ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
6
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если это морской да еще и штурмовой десантник, то я прима балерина Большого театра Ксюха С.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Сами придумали, сами задержали... Вообщем, очередная потужная пэрэмога)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
какая хрень....но,для укроско.тобазы сойдет...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel