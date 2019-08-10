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Засвітилися в "Однокласниках": спливли нові докази вторгнення Росії на Донбас

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У мережі виявили нові фотографії російської бронетехніки на Донбасі. Новітній танк ЗС РФ Т-72БМ "спалив" один з жителів Єнакієвого (щоб подивитися фото доскролльте до кінця сторінки).

Як повідомляє "Інфорпост", Амельщенков Артем Сергійович, який проживає в місті Єнакієве Донецької області, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Однокласники" фотографію, зроблену в 2015 році, на якій він позує біля російського танка Т-72БМ. Ця бронетехніка не поставляється на експорт і виготовляється виключно для потреб армії РФ.

Російський танк в Єнакієвому

Російський танк в Єнакієвому

"Інформпост"

Місце стоянки і зйомки російського танка Т-72БМ в січні 2015 року знаходилося на північному заході Єнакієве, координати 48°13'58"N, 38°11'1"E.

Новини
"Громадянська" війна? Спливли нові докази вторгнення Росії на Донбас
Місцезнаходження російського танка в момент зйомки

Місцезнаходження російського танка в момент зйомки

"Інформпост"

Бортовий номер 520 свідчить про те, що це – танк командира роти. У РФ танки з такими номерами були помічені в 35 ОМСбр Ростовської області. Техніка саме цього російського підрозділу неодноразово була помічена в бойових діях на Донбасі ще в 2014 році.

На танку не зафарбували бортові номери

На танку не зафарбували бортові номери

"Інформпост"

Танк відноситься до ростовської танкової бригаді ЗС РФ

Танк відноситься до ростовської танкової бригаді ЗС РФ

"Інформпост"

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери InformNapalm знайшли нові докази того, що Росія ще в 2014 році перекидала на Донбас свої військові комплекси 1Л259 "Зоопарк-1". Вони вивчили дані профілю в соцмережах спортсменки Мар'яни Наумової, яка публікувала фото російської техніки.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор ООС Новини Донбасу Новини ДНР
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Крым Андрей
Крым Андрей
И...? Почему бы РФ не могла поставлять Донбасским сепаратистам технику, боеприпасы и прочее снабжение??? Дуркаине ведь солярку поставляют.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Такое может переварить лишь мозг человека, пережившего майдан.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ребят, это какой-то позор) Так вы воюете с регулярной армией РФ или речь только о подкидке оружия ополченцам которую даже Путен не отрицал?)
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