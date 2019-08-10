Засвітилися в "Однокласниках": спливли нові докази вторгнення Росії на Донбас

У мережі виявили нові фотографії російської бронетехніки на Донбасі. Новітній танк ЗС РФ Т-72БМ "спалив" один з жителів Єнакієвого (щоб подивитися фото доскролльте до кінця сторінки).

Як повідомляє "Інфорпост", Амельщенков Артем Сергійович, який проживає в місті Єнакієве Донецької області, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Однокласники" фотографію, зроблену в 2015 році, на якій він позує біля російського танка Т-72БМ. Ця бронетехніка не поставляється на експорт і виготовляється виключно для потреб армії РФ.

Російський танк в Єнакієвому "Інформпост"

Місце стоянки і зйомки російського танка Т-72БМ в січні 2015 року знаходилося на північному заході Єнакієве, координати 48°13'58"N, 38°11'1"E.

Місцезнаходження російського танка в момент зйомки "Інформпост"

Бортовий номер 520 свідчить про те, що це – танк командира роти. У РФ танки з такими номерами були помічені в 35 ОМСбр Ростовської області. Техніка саме цього російського підрозділу неодноразово була помічена в бойових діях на Донбасі ще в 2014 році.

На танку не зафарбували бортові номери "Інформпост"

Танк відноситься до ростовської танкової бригаді ЗС РФ "Інформпост"

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтери InformNapalm знайшли нові докази того, що Росія ще в 2014 році перекидала на Донбас свої військові комплекси 1Л259 "Зоопарк-1". Вони вивчили дані профілю в соцмережах спортсменки Мар'яни Наумової, яка публікувала фото російської техніки.

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