Засунула в пакет і била об бетон: на Дніпропетровщині пенсіонерці винесли вирок за вбивства собак

На Дніпропетровщині суд засудив 60-річну жінку до 5 років позбавлення волі за жорстокі вбивства собак.
Свою вину підсудна визнала повністю. На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.
"Вироком Софіївського районного суду Дніпропетровської області 60-річну громадянку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами)", — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що перший епізод стався у серпні 2018 року в с. Девладове Софіївського району.
Зазначена громадянка помістила безпритульного собаку у поліетиленовий мішок і, не реагуючи на прохання дітей і дорослих припинити злочинні дії, не менше 5 разів ударила мішком об бетонне покриття дороги, завдавши тварині несумісних з життям тілесних ушкоджень, після чого викинула її в яму зі сміттям.
За кілька днів ситуація повторилася — жінка до смерті побила лопатою іншого бездомного собаку.
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