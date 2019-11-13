Засуха в Криму: у Зеленського розповіли про подачу води на півострів

Україна не буде змінювати свою позицію щодо подачі води на територію окупованого Росією Криму.

Про це для "УНН" повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Під час спілкування з журналістами пан президент заявив, що ніхто з цим питанням не звертався до української сторони. Ми за місяць роботи представництва не бачили звернень іншого боку з цього питання. Ми, як і ви, бачили реакції в ЗМІ, соціальних мережах тощо. Позиція поки однозначна: все залишається, як є", – пояснив він.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинилися.

Засуха в Криму Everyday.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-прем'єр уряду Російської Федерації Андрій Рюмшин заявив, що запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що для можливого відновлення подачі води в Крим Росія повинна офіційно визнати окупацію півострова. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України з питання водопостачання.

При цьому глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що Україна більше не зможе запустити воду в Крим, оскільки частина Північно-Кримського каналу прийшла в непридатність.

Також відома російська письменниця Людмила Уліцька вважає, що в найближчі сто років Крим може перетворитися на пустелю.

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