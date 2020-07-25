У Криму через посуху майже зникла річка. Фото
На території анексованого Росією українського Криму майже пересохла річка Кача.
Про це в Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крым. Вона опублікувала фотографії річки, зроблені 24 липня 2020 року, показавши наслідки посухи на півострові.
Як зазначила блогерка, раніше рівень води в річці був вищим. RoksolanaToday&Крым також уточнила, що фото зняті в Бахчисарайському районі.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води.
У Сімферополі з кранів у будинках тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом. Окупанти поскаржилися, що води в місті вистачить до листопада.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна не буде поставляти до Криму воду, оскільки це проблема Росії як держави-окупанта, вона сама повинна нести за це відповідальність.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зазначив, що постачання води в окупований Росією Крим можуть відновити тільки після того, як півострів знову стане українським.
Президент Володимир Зеленський також виступив проти подачі води.