У Криму через посуху майже зникла річка. Фото

Розслідування 17:30, 25.07.2020 Оновлено: 17:39, 25.07.2020

На території анексованого Росією українського Криму майже пересохла річка Кача.

Про це в Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крым. Вона опублікувала фотографії річки, зроблені 24 липня 2020 року, показавши наслідки посухи на півострові.

Річка Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым

Як зазначила блогерка, раніше рівень води в річці був вищим. RoksolanaToday&Крым також уточнила, що фото зняті в Бахчисарайському районі.

Річка Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Річка Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Річка Кача.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
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