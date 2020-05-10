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11 травня • оновлено в 01:31
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Еколог розповів про згубні наслідки посухи в Криму

1.6т
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В анексованому Росією українському Криму через посуху за перші чотири місяці 2020 го у 5-6 разів почастішали пожежі порівняно з минулим роком.

Про це повідомив старший викладач кафедри геоекології Таврійської академії КФУ Григорій Прокопов, передають "Крим Реалії". Пожежі роблять дерева в лісі слабкішими, підкреслив він, через що вони більше схильні до шкідників.

"Цей рік видався дуже посушливим. Суха підстилка в лісі, повсть на степових ділянках спалахують і вогонь розноситься вітром моментально. Ситуацію ускладнює поведінка наших співгромадян. Найперше – багаття в лісі. Незважаючи на режим самоізоляції, ця проблема залишається актуальною", – зазначив еколог.

У вогні, як додав він, гинуть представники фауни, особливо птахи, які в'ють гнізда.

"Це – жайворонки, журавлі степові, дрохви. У масі гинуть комахи, гризуни, плазуни, які є їх харчовою базою. Існує стереотип, що випалювання допомагають боротися з кліщами, а свіжа зелень, що з'являється після цього, – краща для випасу худоби. Тут є низка нюансів і такі випалювання неприпустимі, але ситуацію в степу практично ніхто не контролює", – розповів Прокопов.

Пожежі в Криму. Ілюстрація

Пожежі в Криму. Ілюстрація

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Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозом кліматологині Надії Максименко, також висока ймовірність потопів на території країни.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Екологія Новини Криму Крим без води Крим пожежа посуха погода
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