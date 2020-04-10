ДБР підозрює Чорновіл у вбивстві: спливли докази роботи Бабікова на Януковича

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) вказало, що заступник директора ГБР Олександр Бабіков раніше захищав колишнього президента Віктора Януковича в якості адвоката.

Як передає Адвокатська дорадча група в Facebook, в НАЗК повідомили, що Бабіков насправді захищав інтереси Януковича в кримінальному провадженні. "Бабіков і Венедиктова відверто збрехали, коли стверджували протилежне", – сказано в повідомленні.

Олександр Бабіков Скріншот відео

"НАЗК встановило, що захист Януковича, Бабіков здійснював в кримінальному провадженні, в якому зараз досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу (відділ розслідування злочинів по Майдану) третього управління ГБР.

Цей факт зумовлює наявність приватних інтересів Бабікова в ході та результатах розслідування даного кримінального провадження", – сказано в заяві.

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Як писав OBOZREVATEL, напередодні навколо Олександра Бабікова розгорівся скандал через оголошення підозри у вбивстві колишньому нардепу Тетяні Чорновіл. Глава МВС назвав цей крок "неадекватним і ганебним", закликавши Бабікова подати у відставку.

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