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11 квітня • оновлено в 07:11
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/ Розслідування

Заступник голови ГБР Бабіков працював адвокатом Януковича – НАЗК

4.1т
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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) вказало, що заступник директора ГБР Олександр Бабіков раніше захищав колишнього президента Віктора Януковича в якості адвоката.

Як передає Адвокатська дорадча група в Facebook, в НАЗК повідомили, що Бабіков насправді захищав інтереси Януковича в кримінальному провадженні. "Бабіков і Венедиктова відверто збрехали, коли стверджували протилежне", – сказано в повідомленні.

Олександр Бабіков

Олександр Бабіков

Скріншот відео

"НАЗК встановило, що захист Януковича, Бабіков здійснював в кримінальному провадженні, в якому зараз досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу (відділ розслідування злочинів по Майдану) третього управління ГБР.

Цей факт зумовлює наявність приватних інтересів Бабікова в ході та результатах розслідування даного кримінального провадження", – сказано в заяві.

ДБР підозрює Чорновіл у вбивстві: спливли докази роботи Бабікова на Януковича

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

ДБР підозрює Чорновіл у вбивстві: спливли докази роботи Бабікова на Януковича

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Як писав OBOZREVATEL, напередодні навколо Олександра Бабікова розгорівся скандал через оголошення підозри у вбивстві колишньому нардепу Тетяні Чорновіл. Глава МВС назвав цей крок "неадекватним і ганебним", закликавши Бабікова подати у відставку.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олександр Бабіков
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
какая разница ,кто где работал,она устроила поджег лично,нех.рридумывать чепуху,согласно закона должны быть выводы ,и все.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
С такой трактовкой можно любого преступника отмазывать.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Расшивелили кубло)))))))
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