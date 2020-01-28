Заступник директора ДБР Бабіков відхрестився від зв'язку з Януковичем

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що нібито ніколи не захищав експрезидента-утікача Віктора Януковича.

Під час брифінгу 28 січня він зазначив, що тільки працював у адвокатському об'єднанні, яке мало спільні справи з Януковичем (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не представляв інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану. Хтось із вас із 2014-го по 2020 рік чув моє ім'я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. У адвокатських об'єднаннях працюють кілька адвокатів. Зазвичай у кожному провадженні є адвокат, який здійснює захист клієнта. Він розробляє стратегію захисту людини, з якою укладено договір адвокатським об'єднанням", – пояснив Бабіков.

Олександр Бабіков Скріншот відео

"Однак оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а законодавство вимагає подачі процесуальних документів в обмежені терміни, іноді виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває на той час в адвокатському об'єднанні", – продовжив він виправдовуватися.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів про те, хто зареєстрував у ДБР провадження про "державний переворот" в Україні у 2014 році, він запевнив, що не володіє такою інформацією.

Також Бабіков спростував ймовірність впливу зі свого боку на роботу слідчих і заявив про поширення фейків щодо його професійної діяльності.

"Масовано нав'язується суспільству, що я маю можливість і втручаюся в діяльність слідчих. Це фейк", – сказав перший заступник голови ДБР.

Зазначимо, що під час його спілкування з пресою за дверима приміщення, де відбувався брифінг, чулися вигуки мітингувальників "Ганьба!".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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