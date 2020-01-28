Заступник директора ДБР Бабіков відхрестився від зв'язку з Януковичем

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що нібито ніколи не захищав експрезидента-утікача Віктора Януковича.
Під час брифінгу 28 січня він зазначив, що тільки працював у адвокатському об'єднанні, яке мало спільні справи з Януковичем (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я не представляв інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану. Хтось із вас із 2014-го по 2020 рік чув моє ім'я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Вам показують документи, де написано про нібито представництво його інтересів. У адвокатських об'єднаннях працюють кілька адвокатів. Зазвичай у кожному провадженні є адвокат, який здійснює захист клієнта. Він розробляє стратегію захисту людини, з якою укладено договір адвокатським об'єднанням", – пояснив Бабіков.
Олександр Бабіков
Скріншот відео
"Однак оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а законодавство вимагає подачі процесуальних документів в обмежені терміни, іноді виникає необхідність підписати технічний документ у того адвоката, який перебуває на той час в адвокатському об'єднанні", – продовжив він виправдовуватися.
Крім того, відповідаючи на запитання журналістів про те, хто зареєстрував у ДБР провадження про "державний переворот" в Україні у 2014 році, він запевнив, що не володіє такою інформацією.
Також Бабіков спростував ймовірність впливу зі свого боку на роботу слідчих і заявив про поширення фейків щодо його професійної діяльності.
"Масовано нав'язується суспільству, що я маю можливість і втручаюся в діяльність слідчих. Це фейк", – сказав перший заступник голови ДБР.
Зазначимо, що під час його спілкування з пресою за дверима приміщення, де відбувався брифінг, чулися вигуки мітингувальників "Ганьба!".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави Офісу генпрокурора через рішення призначити Бабікова першим заступником голови ДБР.
Також виявилося, що Бабіков знав про своє призначення на посаду першого заступника ДБР ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.
Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" прийшли до ДБР, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення Олександра Бабікова.
20 січня Бабікова все ж призначили на посаду заступника директора ДБР Ірини Венедіктової.
24 січня у ДБР зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови відомства Бабікова.
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