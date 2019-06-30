Застрелився, сидячи в наручниках: на Донеччині в кабінеті поліції помер підозрюваний

У Костянтинівці Донецької області затриманий за грабіж чоловік за дивних обставин помер у відділенні поліції.

Вранці 27 червня нетверезий місцевий мешканець напав на жінку і кілька разів її вдарив. Постраждала намагалася втекти, але той наздогнав і відібрав її речі, повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

Його вдалося зловити – зловмисником виявився раніше судимий чоловік 1991 року народження. Його доставили в поліцейську дільницю, де він, за словами поліції, в кабінеті заволодів службовою зброєю і вистрілив в себе.

Правоохоронці почали розслідувати цей інцидент і відсторонили від посади начальника Костянтинівського відділення поліції.

Наручники

Зброя

У пресслужбі Державного бюро розслідувань додали, що розслідують можливе перевищення службових повноважень правоохоронців. Загиблий помер за дивних обставин: будучи в наручниках, він нібито зумів заволодіти зброєю і застрелитися.

Як писав OBOZREVATEL, довкола поліції в червні спалахнув гучний скандал через смерть Кирила Тлявова. Дитина отримала смертельне вогнепальне поранення поруч з місцем, де нетверезі поліцейські практикувалися в стрільбі.

Підозрювані в убивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець були доставлені до відділку в стані сильного алкогольного сп'яніння і не визнавали вчинення злочину.

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