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13 листопада • оновлено в 13:39
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У центрі Донецька застрелили двох осіб: розкриті перші подробиці

3.2т
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У центрі окупованого Донецька убили двох місцевих жителів. Їхні тіла з кульовими пораненнями 12 листопада були знайдені у Ворошиловському районі міста.

Про це повідомляють терористичні ресурси, з посиланням на інформацію пресслужби "МВС ДНР".

Зазначається, що підозрюваного встановили по "гарячих слідах".

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У "ДНР" трапилося подвійне вбивство

glas.ru

"До чергової частини Ворошиловського районного відділу поліції Донецька надійшло повідомлення про виявлення двох трупів містян із кульовими пораненнями. Правоохоронці по "гарячих слідах" встановили підозрюваного", – повідомляється в інформації.

Зловмиснику вже висунули звинувачення у скоєнні подвійного вбивства. Водночас про подробиці події у терористичному силовому відомстві не повідомляють.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі під час обстрілу був ліквідований терорист із так званої ДНР Володимир Юрченко. Про це у Telegram повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, "бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів".

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Донецьк
Теги
вбивство кримінал
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обоз, видимо, считает, что "сходил на концерт Кобзона за 200 рублей" это верх украинского остроумия. Пихают эту дeбильнyю фразу везде и всюду
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