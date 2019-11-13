У центрі Донецька застрелили двох осіб: розкриті перші подробиці

У центрі окупованого Донецька убили двох місцевих жителів. Їхні тіла з кульовими пораненнями 12 листопада були знайдені у Ворошиловському районі міста.

Про це повідомляють терористичні ресурси, з посиланням на інформацію пресслужби "МВС ДНР".

Зазначається, що підозрюваного встановили по "гарячих слідах".

У "ДНР" трапилося подвійне вбивство glas.ru

"До чергової частини Ворошиловського районного відділу поліції Донецька надійшло повідомлення про виявлення двох трупів містян із кульовими пораненнями. Правоохоронці по "гарячих слідах" встановили підозрюваного", – повідомляється в інформації.

Зловмиснику вже висунули звинувачення у скоєнні подвійного вбивства. Водночас про подробиці події у терористичному силовому відомстві не повідомляють.

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі під час обстрілу був ліквідований терорист із так званої ДНР Володимир Юрченко. Про це у Telegram повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". За його словами, "бойовик сходив на концерт Кобзона за 200 рублів".

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